В 2025 году на дорогах Красноярского края появятся 80 камер

В 2025 году на дорогах Красноярского края установят ещё 80 камер. Об этом на заседании комиссии по безопасности дорожного движения рассказал председатель правительства края Сергей Верещагин. 40 камер заработает уже в январе, остальные подключат во втором полугодии.
Комплексы видеофиксации помогают снижать на трассах аварийность. Сейчас в регионе работают 163 стационарных поста. В 2024 году почти 30 из них перенесли на наиболее аварийно-опасные участки.
Отметим, что за 11 месяцев 2024 года в нашем регионе зарегистрировали 2886 ДТП. Меньше их стало на трассах федерального и регионального значений. А вот прирост наблюдался на дорогах местного значения и в населённых пунктах.