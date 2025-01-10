Константин Борголов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Константин Борголов из Эхирит-Булагатского района Иркутской области героически погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на мэра района Геннадия Осодоева.
— Константин родился в селе Ахины, был пятым ребенком в многодетной семье. После окончания школы получил образование в Иркутском педагогическом колледже № 1 на историческом факультете. Устроился учителем истории в родную школу, затем трудился в других разных сферах, — рассказали в агентстве.
В зону СВО мужчина отправился в сентябре 2024, подписав контракт. Люди, знакомые с Константином, отмечают, что он был веселым и добрым, ответственным и отзывчивым, занимался спортом, долгое время увлекался самбо. Дома у него остался сын. Героя проводят в последний путь 12 января 2025 в селе Ахины.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что младший сержант из Тулуна Иван Гачик погиб на СВО.