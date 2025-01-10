Константин Борголов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

В зону СВО мужчина отправился в сентябре 2024, подписав контракт. Люди, знакомые с Константином, отмечают, что он был веселым и добрым, ответственным и отзывчивым, занимался спортом, долгое время увлекался самбо. Дома у него остался сын. Героя проводят в последний путь 12 января 2025 в селе Ахины.