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Константин Борголов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Мужчину проводят в последний путь 12 января 2025 в селе Ахины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Константин Борголов из Эхирит-Булагатского района Иркутской области героически погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на мэра района Геннадия Осодоева.

— Константин родился в селе Ахины, был пятым ребенком в многодетной семье. После окончания школы получил образование в Иркутском педагогическом колледже № 1 на историческом факультете. Устроился учителем истории в родную школу, затем трудился в других разных сферах, — рассказали в агентстве.

В зону СВО мужчина отправился в сентябре 2024, подписав контракт. Люди, знакомые с Константином, отмечают, что он был веселым и добрым, ответственным и отзывчивым, занимался спортом, долгое время увлекался самбо. Дома у него остался сын. Героя проводят в последний путь 12 января 2025 в селе Ахины.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что младший сержант из Тулуна Иван Гачик погиб на СВО.