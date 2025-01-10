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В Омской области в 2024 году родились 125 двойняшек

Всего в регионе на свет появились почти 14 тысяч малышей.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области в 2024 году родилось 13962 ребенка. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Чаще всего омички в прошлом году рожали мальчиков — 7539, в то время как девочек родилось лишь 6423. Мамами двойняшек омички становилось 125 раз.

В декабре 2024 года в Омской области родилось 1163 ребенка — 628 мальчиков и 535 девочек. Двойняшки на свет появлялись 12 раз.

Из родившихся в декабре 388 детей на свет появились в Областной клинической больнице, 375 — в Городском клиническом перинатальном центре, еще 241— в Клиническом роддоме № 6, остальные 94 — в роддоме № 4.

Ранее мы сообщали, что население Омской области продолжает стремительно убывать.