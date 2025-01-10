МЧС: бензовоз загорелся на трассе в Бобруйском районе

В Бобруйском районе на трассе загорелся бензовоз. Подробности ЧП сообщили в телеграм-канале МЧС.
Так, в ведомстве 10 января сообщили, что сотрудники МЧС работали на ликвидации возгорания бензовоза. Автоцистерна с горючим топливом загорелась на автодороге недалеко от деревни Заболотье.
На видео, опубликованном пресс-службой МЧС, видно, что бензовоз горит открытым пламенем, также горит пролитый на асфальт бензин. В этот момент движения транспорта в обе стороны трассы не осуществляется.
В 12.06 в МЧС информировали о том, что возгорание бензовоза на трассе под Бобруйском было оперативно ликвидировано.
— В настоящий момент проводятся работы по смыву горючего вещества с трассы, — прокомментировали в ведомстве.
Еще в МЧС уточнили, что при загорании бензовоза, к счастью, никто не пострадал, а причину возгорания еще предстоит установить.
Еще непристегнутая женщина опрокинула китайский кроссовер в Воложинском районе.