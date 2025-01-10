В Краснодаре обсудили планы строительства православной гимназии

Основное внимание в ходе обсуждения было уделено вопросам патриотического воспитания молодежи, а также перспективам строительства православной гимназии в Краснодаре, которая может разместиться рядом с храмом Святого Духа.
Участники встречи отметили, что в современном мире, где всё чаще встают вопросы воспитания и нравственного становления подрастающего поколения, сотрудничество светских и духовных институтов становится особенно важным. Они обсудили не только теоретические основы патриотического воспитания, но и конкретные шаги, направленные на укрепление моральных и духовных ценностей среди молодежи.
Особое внимание было уделено проекту православной гимназии, которая должна стать важным образовательным и духовным центром для детей и подростков. Гимназия позволила бы совместить качественное образование с изучением культурных и духовных традиций.
Ранее Эдуард Кузнецов и Игорь Брагарник осмотрели участок, на котором планируется строительство, и ознакомились с проектной документацией. По словам Кузнецова, проект гимназии представляет собой не просто улучшение городской инфраструктуры, но и важный вклад в воспитание поколения, гордящегося историей, культурой и духовным наследием своей страны. Политик подчеркнул, что реализация этого проекта поможет укрепить нравственные и патриотические основы общества, а также создать связь между поколениями.