В Краснодаре обсудили планы строительства православной гимназии

Ранее Эдуард Кузнецов и Игорь Брагарник осмотрели участок, на котором планируется строительство, и ознакомились с проектной документацией. По словам Кузнецова, проект гимназии представляет собой не просто улучшение городской инфраструктуры, но и важный вклад в воспитание поколения, гордящегося историей, культурой и духовным наследием своей страны. Политик подчеркнул, что реализация этого проекта поможет укрепить нравственные и патриотические основы общества, а также создать связь между поколениями.