В Омской области открыли ещё одну ледовую переправу

В Омской области продолжает расти число безопасных путей через замёрзшие реки. Сегодня в Знаменском районе начала работать вторая ледовая переправа. Новый маршрут соединяет сёла Знаменское и Качуково.
Толщина льда на переправе соответствует установленным нормам, что позволяет безопасно перемещаться по ней транспортным средствам весом до трёх тонн.
В настоящее время в регионе функционируют семь ледовых переправ:
- «Аксёновская» (Усть-Ишимский район): соединяет посёлок Аксёново с селом Ярково. Максимальная нагрузка — десять тонн;
- «Изюкская» (Тевризский район): соединяет рабочий поселок Тевриз с деревней Александровка. Допустимая нагрузка — семь тонн;
- «Усть-Шишовская» (Знаменский район): соединяет село Усть-Шиш с деревней Тузаклы. Грузоподъёмность — три тонны;
- «Знаменская» (Знаменский район): соединяет сёла Знаменское и Качуково. Грузоподъёмность — три тонны;
- «Никольская» (Усть-Ишимский район): соединяет села Усть-Ишим и Никольск. Максимальная нагрузка — три тонны;
- «Белоярская» (Тевризский район): соединяет рабочий посёлок Тевриз с посёлком Белый Яр. Грузоподъёмность — три тонны;
- «Большереченская» (Большереченский район): соединяет рабочие посёлки Большеречье и Муромцево. Допустимая нагрузка — три тонны.
Всего в регионе планируется открыть девять ледовых переправ, обеспечивающих связь между отдалёнными населёнными пунктами.