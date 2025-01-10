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В Омской области открыли ещё одну ледовую переправу

Новый маршрут соединяет сёла Знаменское и Качуково.

Источник: Минтранс Омской области

В Омской области продолжает расти число безопасных путей через замёрзшие реки. Сегодня в Знаменском районе начала работать вторая ледовая переправа. Новый маршрут соединяет сёла Знаменское и Качуково.

Толщина льда на переправе соответствует установленным нормам, что позволяет безопасно перемещаться по ней транспортным средствам весом до трёх тонн.

В настоящее время в регионе функционируют семь ледовых переправ:

  • «Аксёновская» (Усть-Ишимский район): соединяет посёлок Аксёново с селом Ярково. Максимальная нагрузка — десять тонн;
  • «Изюкская» (Тевризский район): соединяет рабочий поселок Тевриз с деревней Александровка. Допустимая нагрузка — семь тонн;
  • «Усть-Шишовская» (Знаменский район): соединяет село Усть-Шиш с деревней Тузаклы. Грузоподъёмность — три тонны;
  • «Знаменская» (Знаменский район): соединяет сёла Знаменское и Качуково. Грузоподъёмность — три тонны;
  • «Никольская» (Усть-Ишимский район): соединяет села Усть-Ишим и Никольск. Максимальная нагрузка — три тонны;
  • «Белоярская» (Тевризский район): соединяет рабочий посёлок Тевриз с посёлком Белый Яр. Грузоподъёмность — три тонны;
  • «Большереченская» (Большереченский район): соединяет рабочие посёлки Большеречье и Муромцево. Допустимая нагрузка — три тонны.

Всего в регионе планируется открыть девять ледовых переправ, обеспечивающих связь между отдалёнными населёнными пунктами.