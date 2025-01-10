На Урале мать ранила ножом двух детей, их готовят к операции

В ночь на 10 января жительница Красноуральска Наталья попыталась убить своих детей. Она схватилась за нож и набросилась на сына с дочерью, после чего покончила с собой. Дети выжили и смогли сбежать из квартиры, за их жизни сейчас борются врачи. Подруга семьи рассказала, что женщина была в депрессии: семь лет назад сгорел ее дом, а приставы вычитали большую часть ее зарплаты ветеринара в счет долга по коммунальным платежам. Отец детей Наталье не помогал. Что известно о покушении — в материале «Газеты.Ru».