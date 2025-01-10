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Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 задействован в мониторинге ситуации с разливом мазута на побережье Крыма от Ялты до Керчи. Об этом сообщили в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«Вертолет Ми-8 МЧС России мониторил побережье Черного моря от Ялты до Керчи. В Крыму обследуют свыше 472 километров, за сутки — более 449 километров берега от Керчи до поселка Заозерное, очищены свыше 136 километров», — говорится в сообщении.

На побережье Крыма, по информации чрезвычайного ведомства, собраны более 303 тонн загрязненного песка и грунта и вывезены более 293 тонн.

«В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Вывезены свыше 142 тонн загрязненного песка и грунта», — уточняют в МЧС России.

220 километров берега обследуют в Краснодарском крае. В пятницу выявлены незначительные выбросы нефтепродуктов на пляжах Анапы. Вывезены 147 628 тонн загрязненного песка и грунта.

Всего для ликвидации последствий ЧС задействованы 7 564 человека и 839 единиц техники.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.

Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.

Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.

экология