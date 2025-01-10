От Пангеи до наших дней: эволюция материков

Поверхность нашей планеты покрыта сушей и водой, причем суша разделена на крупные массивы, которые называются материками. Посчитать, сколько материков на Земле, кажется не такой уж и сложной задачей, ведь их меньше, чем пальцев на руках. Но даже на этот вопрос нет однозначного ответа. Одни считают, что материков семь, другие — что шесть, а современные исследования позволяют говорить даже о возможном появлении новых понятий. ТАСС — об истории, классификации и будущем участков земной суши.