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В Воронежской области задержали водителя, нарушившего ПДД 137 раз

Автомобилист накопил штрафы на 236 тысяч рублей.

Источник: пресс-службы региональной полиции

Накануне, 9 января, при помощи специального программного комплекса «Паутина» сотрудники ГАИ установили маршрут передвижения «Мерседеса», неоднократно нарушавшего ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Иномарку под управлением 40-летнего гражданина остановили на 13 километре автодороги Р-193. После проверки по информационным базам выяснилось, что на машине имеется задолженность в размере 236 тысяч рублей за 137 нарушений ПДД. Прибывшие на место сотрудники Федеральной службы судебных приставов арестовали автомобиль и увезли его на специализированную стоянку.

— Любое транспортное средство можно проверить на наличие задолженностей по ссылке, — напомнили в ГАИ.

ГИБДД