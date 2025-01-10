10 дней путешествий по РФ показали, что не все регионы имеют деловую хватку

А есть городки, которые словно сопротивляются турпотоку. Причем хватка зависит даже не от региональных властей, а от характера города. Как Тюмень и Тобольск — небо и земля в плане сервиса. Ярославская область очень неровная: сделали Рыбинск, чисто витринный город. Мышкин — одна видовая точка, но понаставили кругом мышей, открыли дворец мыши, турист едет и едет, хотя, по совести, смотреть там нечего. При этом есть Тутаев, красивейший городок. Его левый берег сыграл старую Москву, старое Поволжье в десятках, а то и сотнях фильмов. Красота — в самом ландшафте. И до сих пор нет моста через две части города: на левом берегу бывший Романов, в котором все достопримечательности, кроме одного собора, на правом — бывший Борисоглебск с транспортным узлом. Добраться из одного в другой можно на лодке или кругом в десятки километров. Где поесть, вообще непонятно. Пара ресторанов на левом берегу. Разруха, все, кроме церквей, осыпается, деревянная резба гниет, избы закатываются в сайдинг, в иных местах трава по пояс.