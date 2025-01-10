Сервисы игр в России могут обязать идентифицировать геймеров на госуслугах

«В декабре 2024 на рассмотрение Государственной думы внесен законопроект “О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории Российской Федерации”, согласно которому предлагается ввести маркировку видеоигр по их содержанию. Например, предлагается уведомлять игроков о наличии в игре нецензурных выражений, сцен насилия, жестокости, алкоголя или курения, а также о том, что некоторые элементы игры могут вызвать “страх, ужас или панику” и так далее», — напомнил Шейкин.