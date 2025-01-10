В центре Челябинска 11 января будут ремонтировать водовод: перекроют дорогу, отключат воду

Водоснабжение в субботу будет приостановлено в домах 1, 1-А, 1-Б, 2, 2-Б, 3, 4, 4-А, 5 и 15 по улице Витебская, домах 6, 6/1, 12, 21 по улице Тернопольская, домах 18, 18-Б и 20 по улице Энтузиастов.
«Соответствующая информация была направлена в управляющие компании для дополнительного оповещения и предупреждения жителей», — говорят в МУП «ПОВВ».
Кроме того, для ремонта сетей, находящихся под дорожным покрытием, будет перекрыт участок дороги по улице Витебская — от улицы Татьяничевой до улицы Тернопольская.
«После завершения работ сотрудники бригады Службы благоустройства МУП “ПОВВ” проведут восстановительные работы», — уточняется в комментарии.