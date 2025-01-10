«Сразу видно, пятница наступила!»: пробки в Иркутске вечером 10 января парализовали движение

Пробки в Иркутске вечером 10 января 2025 достигли девяти баллов. Видимо, последний рабочий день сделал свое дело: кто-то спешит домой, кто-то посидеть с друзьями в ресторане, а некоторые решили рвануть на Байкал.
Пробки в Иркутске вечером 10 января 2025.
Судя по картам, сильнее всего парализовало движение в центральной части города, в ожидании стоит улица Ленина, Карла Маркса, Киевская, Рабочая, Декабрьских Событий, Чкалова и многие другие.
А вот плотина ГЭС, Академический и Глазковский мосты полностью свободны — проехать можно без проблем. Но не всем так повезло. Отчаявшиеся водители переписываются между собой в чате:
-Сразу видно, пятница наступила!
— Нам уже ничего не поможет…
— Хотел быстрее доехать, но пробки решили иначе.
Сейчас остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске вечером 10 января 2025 рассосутся и движение восстановится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска продавал несуществующие авиабилеты в Москву.