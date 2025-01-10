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«Сразу видно, пятница наступила!»: пробки в Иркутске вечером 10 января парализовали движение

Пробки в Иркутске вечером 10 января достигли девяти баллов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске вечером 10 января 2025 достигли девяти баллов. Видимо, последний рабочий день сделал свое дело: кто-то спешит домой, кто-то посидеть с друзьями в ресторане, а некоторые решили рвануть на Байкал.

Пробки в Иркутске вечером 10 января 2025.

Судя по картам, сильнее всего парализовало движение в центральной части города, в ожидании стоит улица Ленина, Карла Маркса, Киевская, Рабочая, Декабрьских Событий, Чкалова и многие другие.

А вот плотина ГЭС, Академический и Глазковский мосты полностью свободны — проехать можно без проблем. Но не всем так повезло. Отчаявшиеся водители переписываются между собой в чате:

-Сразу видно, пятница наступила!

— Нам уже ничего не поможет…

— Хотел быстрее доехать, но пробки решили иначе.

Сейчас остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске вечером 10 января 2025 рассосутся и движение восстановится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска продавал несуществующие авиабилеты в Москву.