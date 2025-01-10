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Заместителя главы администрации по вопросам архитектуры назначили в Таганроге

В администрации Таганрога произошла кадровая перестановка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на пост заместителя главы администрации Таганрога по вопросам архитектуры, строительства и муниципальной собственности назначили Александра Полянина. Об этом сообщают местные власти.

Ранее, в период с 2020 по 2024 годы, чиновник был заместителем главы администрации Сальского района. В этой должности он также курировал вопросы строительства, архитектуры и капитального ремонта.

До 2020 года специалист занимал различные должности в администрации Сальского городского поселения.

Добавим, Александр Полянин имеет высшее образование. Управленец окончил Ростовский государственный университет путей сообщения.