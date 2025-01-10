С 1 января в Воронежской области ввели туристический налог

Ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости проживания в отеле или хостеле. При этом она не может быть меньше 100 рублей за ночь. Кроме того, планируют ежегодное увеличение данного сбора на 1%, пока он не достигнет максимального уровня в 5% к 2029 году.