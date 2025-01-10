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С 1 января в Воронежской области ввели туристический налог

Его установили в 126 городах и селах, но не в Воронеже.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января приезжающим в Воронежскую область туристам придется платить специальный налог. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости проживания в отеле или хостеле. При этом она не может быть меньше 100 рублей за ночь. Кроме того, планируют ежегодное увеличение данного сбора на 1%, пока он не достигнет максимального уровня в 5% к 2029 году.

Налог установили в 124 городах и селах, а также в двух городских округах — Борисоглебске и Нововоронеже. При этом в Воронеже его пока не ввели.

Платить налог придется только туристам из других регионов страны в гостиницах, отелях, хостелах, внесенных в специальный реестр. При аренде квартиры или дома у частных лиц дополнительные деньги брать не будут.

Туристический налог могут не платить федеральные льготники. В их числе:

1. Герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы;

2. Герои Социалистического Труда или Герои Труда РФ, а также награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;

3. участники СВО;

4. участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

5. ветераны и инвалиды боевых действий;

6. люди, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда»;

7. инвалиды первой и второй групп, с детства, дети с инвалидностью.

Напомним, с 1 января 2025 года в Воронежской области повысили минимальные расценки на юридические услуги.

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