Лукашенко потребовал реконструировать очистные сооружения по всей Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести масштабную реконструкцию очистных сооружений в каждой из областей страны, передает БелТА.
Пи этом председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев доложил президенту, что в столице уже началась реконструкция очистных сооружений. Проект реализуют в несколько очередей и первоначально будут осуществлена реконструкция сооружений механической очистки, которая уже стартовала. На второй очереди приступят к модернизации сооружений биологической очистки, а во время третьей подготовят сооружения по утилизации и переработке ила. И уже к концу 2025-го должны начаться работы по четвертой и пятой очередям.
— В 2028 году планируем обеспечить полностью реконструкцию очистных сооружений Минска, которые будут оснащены современными технологиями. Фактически это будет безотходное производство, — подытожил мэр Минска.
На что Александр Лукашенко отметил, что вся данная проблема для Минска должна быть закрыта в следующей пятилетке.
— Она по планам будет раньше решена, но за пятилетку выходить нельзя, — указал он.
Также белорусский президент обратил внимание на то, что в Беларуси это станет таким первым комплексным мероприятием по строительству очистной станции в подобных масштабах.
Но еще глава республики заметил, что следует и в других крупных городах страны оценить возможности строительства подобных станций. Здесь он назвал в первую очередь областные центры, но и не исключил, что проекты могут быть реализованы и в городах так называемого третьего уровня — «стотысячниках».
— Это будет так называемый пилотный проект, который мы должны осуществить в Минске и приступить в каждой области в этой пятилетке. Это очень важно, — поручил президент.
Также белорусский лидер поручил Минздраву серьезно проанализировать эпидситуацию в Беларуси.