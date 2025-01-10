Лукашенко потребовал реконструировать очистные сооружения по всей Беларуси

Пи этом председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев доложил президенту, что в столице уже началась реконструкция очистных сооружений. Проект реализуют в несколько очередей и первоначально будут осуществлена реконструкция сооружений механической очистки, которая уже стартовала. На второй очереди приступят к модернизации сооружений биологической очистки, а во время третьей подготовят сооружения по утилизации и переработке ила. И уже к концу 2025-го должны начаться работы по четвертой и пятой очередям.