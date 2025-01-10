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В бухте Ласпи обнаружены новые выбросы мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости Крым. В бухте Ласпи в Севастополе выявили новые единичные выбросы мазута. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Работы сегодня идут на Северной стороне. Спасатели и волонтеры работают в районе пляжа “Наш Парус” в Каче. Обнаружены единичные выбросы мазута на камнях в Ласпи, помощь волонтеров там сейчас не требуется», — сообщил он.

По словам губернатора, на месте работает группировка спасателей и более 50 волонтеров.

«За все время работ для утилизации вывезли 142,8 тонны загрязненного грунта, работы продолжаются. На реабилитации находятся 55 пострадавших птиц», — отметил губернатор.

Мониторинг всей береговой полосы и акватории продолжается.

Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.

В Крыму за сутки обследовали свыше 449 километров берега от Керчи до поселка Заозерное, очищены свыше 136 километров побережья. Собраны более 303 тонн загрязненного песка и грунта и вывезены более 293 тонн.

экология