В бухте Ласпи обнаружены новые выбросы мазута

«Работы сегодня идут на Северной стороне. Спасатели и волонтеры работают в районе пляжа “Наш Парус” в Каче. Обнаружены единичные выбросы мазута на камнях в Ласпи, помощь волонтеров там сейчас не требуется», — сообщил он.