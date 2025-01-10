В Петербурге собираются срубить целый парк за 90 копеек

Стартовая цена контракта — 285 тысяч рублей. Победителем стала компания «Возрождение». Они согласились вырубить 254 дерева всего за 90 копеек до 15 сентября. От победителя аукциона требуют вырубить деревья в рамках выполнения подготовительных работ по объекту «Строительство наб. Макарова с мостом через р. Смоленку». Активисты считают, что под нож пойдет более 4 тысяч растений.