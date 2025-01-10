Белорусы за границей ответят за дискредитацию страны и клевету на президента

В частности, в законопроект после доработки внесли изменения, расширяющие круг преступлений, за которые граждане Беларуси будут нести ответственность при их совершении за пределами страны. Так, в данный перечень включили преступления террористической направленности, предусмотрели уголовную ответственность за дискредитацию страны и клевету на президента Беларуси и т.д.