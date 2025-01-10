Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы за границей ответят за дискредитацию страны и клевету на президента

Уголовная ответственность вводится для белорусов за границей за дискредитацию страны и клевету на президента.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси вводится уголовная ответственность за дискредитацию страны и клевету на президента для граждан, которые находятся за границей. Это регламентирует принятый депутатами во втором, окончательном, чтении проект закона об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности, сообщает БелТА.

В частности, в законопроект после доработки внесли изменения, расширяющие круг преступлений, за которые граждане Беларуси будут нести ответственность при их совершении за пределами страны. Так, в данный перечень включили преступления террористической направленности, предусмотрели уголовную ответственность за дискредитацию страны и клевету на президента Беларуси и т.д.

Ранее мы подробно писали о том, что Уголовные и административные наказания в Беларуси смягчаются и, что изменится для одиноких родителей, подростков-закладчиков, виновников ДТП.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал реконструировать очистные сооружения по всей стране.