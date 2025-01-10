Белорусы за границей ответят за дискредитацию страны и клевету на президента

В Беларуси вводится уголовная ответственность за дискредитацию страны и клевету на президента для граждан, которые находятся за границей. Это регламентирует принятый депутатами во втором, окончательном, чтении проект закона об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности, сообщает БелТА.
В частности, в законопроект после доработки внесли изменения, расширяющие круг преступлений, за которые граждане Беларуси будут нести ответственность при их совершении за пределами страны. Так, в данный перечень включили преступления террористической направленности, предусмотрели уголовную ответственность за дискредитацию страны и клевету на президента Беларуси и т.д.
Ранее мы подробно писали о том, что Уголовные и административные наказания в Беларуси смягчаются и, что изменится для одиноких родителей, подростков-закладчиков, виновников ДТП.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал реконструировать очистные сооружения по всей стране.