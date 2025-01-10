Омичке пытались отказать в досрочной пенсии из-за рождения детей в другой стране

Специалисты территориального отделения Соцфонда едва не оставили без пенсии многодетную жительницу Калачинского района. 57-летняя женщина имела право на досрочный выход на пенсию, так как являлась многодетной матерью троих детей. Однако специалисты Социального фонда попытались ей в этом отказать.
Свое решение сотрудники системы пенсионного обеспечения мотивировали тем, что дети омички были рождены на территории другого государства, где длительное время проживала семья. Женщина с таким вердиктом не согласилась и обратилась в прокуратуру.
Калачинская межрайонная прокуратура Омской области провела проверку и пришла к выводу, что пенсионные права омички нарушены — при вынесении решения об отказе работники Соцфонда не учли существующее между двумя странами соглашение о пенсионном обеспечении.
Руководителю Фонда было внесено прокурорское представление. В результате женщине назначена пенсия и выплачены ранее недополученные деньги.