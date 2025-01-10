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Самолет из Уфы в Ташкент зафиксировал во время рейса пять ложных меток системы предупреждения столкновения самолетов

Авиарейс Уфа-Ташкент в полете обнаружил 5 ложных меток в системе TCAS.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 9 января, с самолетом, следовавшим из Уфы в Ташкент, произошло ЧП. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Команда воздушного судна доложила о наблюдении пяти ложных меток по TCAS (системе предупреждения столкновения самолетов) на высоте 915−1500 метров после взлета. Докладов о срабатывании TA/RA от экипажа не поступало. Профиль полета изменен не был.

Кроме того, согласно данным вторичного радиолокатора, другие самолеты поблизости отсутствовали. Сигнал «Срочности» и «Бедствия» команда воздушного объявлять не стала.

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