Создана безопасная вакцина от туберкулеза для людей со слабым иммунитетом

Как показали проверки этой вариации БЖЦ в опытах на восьми макаках-резусах, ее введение в их организм привело к развитию стерилизующего иммунитета от туберкулеза у шести животных и не вызвало у них серьезных побочных эффектов. Для сравнения, лишь у двух обезьян из контрольной группы развился иммунитет при подкожном введении классической формы БЦЖ, что указывает на высокую безопасность и эффективность новой формы вакцины, подытожили ученые.