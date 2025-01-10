Создана безопасная вакцина от туберкулеза для людей со слабым иммунитетом

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Американские и китайские молекулярные биологи разработали и успешно проверили в опытах на обезьянах внутривенную вакцину от туберкулеза, построенную на базе самоуничтожающейся вариации классической вакцины БЦЖ. Эта вакцина позволит защитить от туберкулеза пациентов с ослабленным иммунитетом, сообщила пресс-служба американского Питтсбургского университета.
«Проведенные опыты показывают, что созданная нами ослабленная форма микобактерии способствует развитию долгосрочной и надежной защиты от туберкулеза за очень короткое время. Уникальные особенности этого штамма микроба фактически исключают то, что у пациентов с ослабленным иммунитетом разовьется инфекция после введения вакцины в их организм», — пояснила профессор Питтсбургского университета (США) Джоанн Флинн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые уже несколько лет работают над созданием новых высокоэффективных вакцин, которые могли бы защищать всех пациентов от заражения туберкулезом, стойким к действию изониазида и других широко используемых лекарств от данной легочной инфекции. Единственным средством защиты от туберкулеза пока остается вакцина БЖЦ, которая обладает относительно низкой эффективностью при введении в организм взрослых пациентов.
Четыре года назад исследователи обнаружили во время опытов на макаках-резусах, что эффективность БЦЖ можно значительным образом повысить, если вводить ослабленную культуру бактерий Mycobacterium bovis не подкожно, а внутривенно. Подобная методика доставки вакцины в организм в теории может привести к развитию инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом, которые являются одной из самых больших групп риска для развития туберкулеза.
Данное соображение заставило исследователей модифицировать геном Mycobacterium bovis так, что эти бактерии самоуничтожаются, если в питательной среде отсутствуют молекулы антибиотика доксициклина. Это предотвращает развитие инфекции, если иммунитет пациента или подопытного животного не сможет самостоятельно уничтожить бактерий из введенной в их организм вакцины.
Как показали проверки этой вариации БЖЦ в опытах на восьми макаках-резусах, ее введение в их организм привело к развитию стерилизующего иммунитета от туберкулеза у шести животных и не вызвало у них серьезных побочных эффектов. Для сравнения, лишь у двух обезьян из контрольной группы развился иммунитет при подкожном введении классической формы БЦЖ, что указывает на высокую безопасность и эффективность новой формы вакцины, подытожили ученые.
О вакцине БЦЖ.
Вакцина БЦЖ была разработана французами Альбером Кальметтом и Камилем Гереном еще в 1921 году. Она представляет собой ослабленный штамм возбудителя туберкулеза крупного рогатого скота, введение которого в организм приводит к повышению стойкости человека к туберкулезу. Помимо вакцинации, БЦЖ активно используется для иммунотерапии рака мочевого пузыря на протяжении последних 50 лет.