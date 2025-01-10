В Волгограде на ночь закроют путепровод на Комсомольской

В Волгограде будет закрыт проезд по Комсомольскому путепроводу в центре Волгограда. Как сообщает мэрия, движение придется остановить из-за демонтажа огромной рекламной конструкции над дорогой. «Арку» будет убирать сам собственник в связи с тем, что у него истекает срок действия договора. На месте будет работать спецтехника, из-за чего мост закроют с 11 по 12 января.