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В Волгограде на ночь закроют путепровод на Комсомольской

Собственник рекламной конструкции будет демонтировать арку над мостом.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде будет закрыт проезд по Комсомольскому путепроводу в центре Волгограда. Как сообщает мэрия, движение придется остановить из-за демонтажа огромной рекламной конструкции над дорогой. «Арку» будет убирать сам собственник в связи с тем, что у него истекает срок действия договора. На месте будет работать спецтехника, из-за чего мост закроют с 11 по 12 января.

— Ограничения будут действовать с 23.55 11 января до 04.20 12 января, — уточнили в администрации Волгограда. Работы решили провести ночью, чтобы не парализовать оживленное движение днем.