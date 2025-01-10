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В Госдуме рассказали о проекте по маркировке видеоигр

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Законопроект о маркировке видеоигр предполагает еще три способа идентификации в игровых сервисах помимо «Госуслуг», выбрать можно будет любой — при помощи иной системы аутентификации, подконтрольной российскому юрлицу, по биометрии или по номеру телефона, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин сказал РИА Новости, что все игровые сервисы в России могут обязать идентифицировать пользователей через «Госуслуги», биометрию или номер телефона в случае принятия нового законопроекта о регулировании видеоигр.

«Законопроект предполагает еще три способа: при помощи иной системы аутентификации, подконтрольной российскому юрлицу, по биометрии или по номеру телефона. Выбрать можно будет любой из них, и я уже писал, что привязка аккаунта к телефонному номеру сегодня реализована на всех крупных видеоигровых платформах», — написал он.

Горелкин также подчеркнул, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок законопроект не содержит. «Предлагается ввести ряд обязанностей для распространителя (издателя) видеоигры: информировать пользователей о возрастной классификации, об особенностях её содержания и внутриигровых платежах», — добавил парламентарий.

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