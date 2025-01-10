В Госдуме рассказали о проекте по маркировке видеоигр

«Законопроект предполагает еще три способа: при помощи иной системы аутентификации, подконтрольной российскому юрлицу, по биометрии или по номеру телефона. Выбрать можно будет любой из них, и я уже писал, что привязка аккаунта к телефонному номеру сегодня реализована на всех крупных видеоигровых платформах», — написал он.