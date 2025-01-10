17 улиц Ростова-на-Дону частично остались без электричества

17 улиц в Ростове-на-Дону оказались частично обесточены из-за технологического нарушения в сети. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в телеграм-канале АО «Донэнерго».
По данным энергетиков, около 12:40 под отключение попали улицы Социалистическая, Петровская, Береговая, Седова, Нижнебульварная, Набережная, Ворошиловский, Ульяновская, Обороны, Станиславского, Тургеневская, Шаумяна, Большая Садовая, Темерницкая.
Также временно обесточенными оказались переулки Кольцовский, Университетский, Семашко.
Восстановить подачу электричества обещали в течение часа, примерно к 13:40. Подключили потребителей или нет к этой минуте, пока неизвестно. Начать подачу энергоресурса собирались без предупреждения.