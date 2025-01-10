Ветерану из Калининграда исполнилось 103 года

В пятницу, 10 января, 103 года исполнилось участнику Великой Отечественной войны, жителю Калининграда Петру Алексеевичу Пызину. В нашем городе он живет с 2014 года, переехал с территории Донбасса.
Петр Пызин — уроженец Курской области, был разведчиком в составе артполка, участвовал в боях за освобождение Украины, Польши. Форсировал реки на подступах к Берлину. Закончил службу в Вене.
В числе его наград — ордена Красной Звезды, Славы III степени и Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и др.
После войны окончил Днепропетровский металлургический институт. Работал в Донецкой области на доменном производстве.
У Петра Алексеевича есть сын, две внучки и две правнучки. Все они живут в Калининграде.