Омский «Авангард» стал третьим в рейтинге посещаемости матчей КХЛ

Омский «Авангард» вошел в десятку хоккейных клубов Европы, матчи которых в декабре чаще всего посещали зрители. В целом в рейтинге 13 позиций. «Авангард» занимает десятую строчку в общем рейтинге и третью — среди клубов КХЛ. В декабре матчи «ястребов» посещали в среднем 11 824 зрителя.
На первом месте по посещаемости и в общей таблице, и среди клубов КХЛ стоит питерский СКА. В декабре матчи с его участием очно посмотрели 18 290 зрителей. Второе место в общем рейтинге занимает хоккейный клуб «Кельнер Хайе» (17 734 зретиеля). Среди клубов КХЛ второе место у минского «Динамо» (13 666). Четвертое место среди команд КХЛ у извечного противника «Авангарда, новосибирской “Сибири” (10 271).
Рейтинг посещаемости в европейских хоккейных лигах составил телеграм-канал «Нужен Аншлаг!». Как уточнили авторы, в рейтинг были включены клубы со средней посещаемостью более 10 000 человек.