Омский «Авангард» стал третьим в рейтинге посещаемости матчей КХЛ

Омский «Авангард» вошел в десятку хоккейных клубов Европы, матчи которых в декабре чаще всего посещали зрители. В целом в рейтинге 13 позиций. «Авангард» занимает десятую строчку в общем рейтинге и третью — среди клубов КХЛ. В декабре матчи «ястребов» посещали в среднем 11 824 зрителя.