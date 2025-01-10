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С бойцом СВО Анатолием Шага простятся в Усть-Куте 12 января

Мужчина погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Анатолий Шага из Усть-Кута героически погиб в зоне проведения специальной военной операцию. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— 43-летний мужчина погиб во время выполнения боевых задач 22 августа 2024 года, — уточнили в пресс-службе администрации.

Родственники и друзья соберутся 12 января 2025, чтобы проводить героя в последний путь. Церемония прощания пройдет с 12:00 до 12:30 в ритуальном зале.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Константин Борголов из Эхирит-Булагатского района Иркутской области героически погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания. Его проводят в последний путь 12 января 2025 в селе Ахины.