С бойцом СВО Анатолием Шага простятся в Усть-Куте 12 января

Анатолий Шага из Усть-Кута героически погиб в зоне проведения специальной военной операцию. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— 43-летний мужчина погиб во время выполнения боевых задач 22 августа 2024 года, — уточнили в пресс-службе администрации.
Родственники и друзья соберутся 12 января 2025, чтобы проводить героя в последний путь. Церемония прощания пройдет с 12:00 до 12:30 в ритуальном зале.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Константин Борголов из Эхирит-Булагатского района Иркутской области героически погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания. Его проводят в последний путь 12 января 2025 в селе Ахины.