Кто такие эмпаты простыми словами и как определить эмпатию у себя и окружающих

Интересно, что травматические события могут оказывать парадоксально противоречивое влияние на развитие эмпатии. Так, пережитая боль или жизненные трудности часто делают человека более чувствительным к страданиям других. Когда ты сам проходишь через сложные испытания, это словно открывает дверь к более глубокому пониманию того, что чувствуют другие. Ты не просто сочувствуешь — ты действительно понимаешь, каково это, потому что был там сам. С другой стороны, если травма была слишком сильной или стресс стал хроническим, мозг может использовать защитный механизм: чтобы выжить человек «выключает» свою способность чувствовать чужие эмоции.