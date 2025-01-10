В Воронежской области появятся шесть новых образовательных учреждений

Три новых школы и три детских сада планируют открыть в Воронежской области в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев в четверг, 9 января.
Две школы появятся в Воронеже и одна в Хохольском районе. Три детских сада откроют в Бобровском, Таловском районах и Воронеже. На строительство объектов образования из областного бюджета выделят более 4 млрд рублей.
Кроме того, губернатор отметил, что в новом году в более чем 200 образовательных организациях проведут капитальные ремонты.
«Уверен, наступивший 2025 год будет не менее продуктивным, чем предыдущий. Буду контролировать реализацию всего задуманного».