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В Воронежской области появятся шесть новых образовательных учреждений

Об этом сообщил губернатор региона.

Источник: АиФ Воронеж

Три новых школы и три детских сада планируют открыть в Воронежской области в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев в четверг, 9 января.

Две школы появятся в Воронеже и одна в Хохольском районе. Три детских сада откроют в Бобровском, Таловском районах и Воронеже. На строительство объектов образования из областного бюджета выделят более 4 млрд рублей.

Кроме того, губернатор отметил, что в новом году в более чем 200 образовательных организациях проведут капитальные ремонты.

«Уверен, наступивший 2025 год будет не менее продуктивным, чем предыдущий. Буду контролировать реализацию всего задуманного».

подчеркнул Александр Гусев
образование