Новое мошенничество от имени «Белводоканала» распространяется в Беларуси

В Беларуси набирает обороты новое мошенничество от имени якобы «Бедводоканала», рассказали на предприятии БелТА.
Так, мошенники связываются с белорусами, предлагая установить приложение для дистанционной проверки счетчиков воды. Гражданам аферисты говорят, что необходимо скачать через мессенджеры и установить приложение с возможностью активизировать дистанционную поверку, ремонт и замену индивидуальных приборов учета расхода воды. И когда люди соглашаются, получают доступ к их личным данным.
В «Белводоканале» обратили внимание на то, что так действуют мошенники. И сказали, что не следует скачивать подобные сторонние приложения, переходить по ссылкам, а лучше немедленно прекратить общение с мошенниками.
— «Белводоканал» не обзванивает граждан и не предлагает никаких приложений, — подчеркнули в организации.
Тем временем в МЧС сообщили, что бензовоз загорелся на трассе в Бобруйском районе.