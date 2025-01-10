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Новое мошенничество от имени «Белводоканала» распространяется в Беларуси

Мошенничество с дистанционной проверкой счетчиков воды распространяется в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси набирает обороты новое мошенничество от имени якобы «Бедводоканала», рассказали на предприятии БелТА.

Так, мошенники связываются с белорусами, предлагая установить приложение для дистанционной проверки счетчиков воды. Гражданам аферисты говорят, что необходимо скачать через мессенджеры и установить приложение с возможностью активизировать дистанционную поверку, ремонт и замену индивидуальных приборов учета расхода воды. И когда люди соглашаются, получают доступ к их личным данным.

В «Белводоканале» обратили внимание на то, что так действуют мошенники. И сказали, что не следует скачивать подобные сторонние приложения, переходить по ссылкам, а лучше немедленно прекратить общение с мошенниками.

— «Белводоканал» не обзванивает граждан и не предлагает никаких приложений, — подчеркнули в организации.

Тем временем в МЧС сообщили, что бензовоз загорелся на трассе в Бобруйском районе.