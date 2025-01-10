Новое мошенничество от имени «Белводоканала» распространяется в Беларуси

Так, мошенники связываются с белорусами, предлагая установить приложение для дистанционной проверки счетчиков воды. Гражданам аферисты говорят, что необходимо скачать через мессенджеры и установить приложение с возможностью активизировать дистанционную поверку, ремонт и замену индивидуальных приборов учета расхода воды. И когда люди соглашаются, получают доступ к их личным данным.