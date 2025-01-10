Куда воронежцам пойти на выходных

11 января.
Театр оперы и балета.
18:00 | Балет «Щелкунчик» | 6+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
12:00, 18:00 | Лирическая комедия «Не скажу» | 16+
Никитинский театр.
18:00 | Спектакль «Покров-17» | 18+
Новый театр.
16:00, 19:00 | «Вафельное сердце» | 6+
Театр «Кот».
13:00 | «Имя» | 16+
16:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
19:00 | «Кафе “Отчаяние”» | 16+
Воронежская филармония.
18:00 | Концерт к 90-летию со дня рождения композитора Геннадия Ставонина | 12+
Воронежский концертный зал.
19:00 | «Антология русского рока. Часть 1». Симфонический оркестр ВКЗ | 6+
Воронежский океанариум.
12:00 | Экскурс «Глубоко под водой» | 0+
12 января.
Театр оперы и балета.
12:00, 18:00 | Балет «Щелкунчик» | 6+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
12:00, 18:00 | Праздничная комедия «Ночь перед Рождеством» | 12+
Никитинский театр.
18:00 | Рождественский фортепианный концерт | 16+
Новый театр.
19:00 | Сирень. История любви Рахманинова | 12+
Воронежская филармония.
18:00 | Квартирник «Новый старый год» | 12+
Воронежский океанариум.
14:00 | Экскурсионный маршрут «Планета акул» | 0+