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Куда воронежцам пойти на выходных

О событиях города и области — в нашем материале.

Источник: АиФ Воронеж

11 января.

Театр оперы и балета.

18:00 | Балет «Щелкунчик» | 6+

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

12:00, 18:00 | Лирическая комедия «Не скажу» | 16+

Никитинский театр.

18:00 | Спектакль «Покров-17» | 18+

Новый театр.

16:00, 19:00 | «Вафельное сердце» | 6+

Театр «Кот».

13:00 | «Имя» | 16+

16:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+

19:00 | «Кафе “Отчаяние”» | 16+

Воронежская филармония.

18:00 | Концерт к 90-летию со дня рождения композитора Геннадия Ставонина | 12+

Воронежский концертный зал.

19:00 | «Антология русского рока. Часть 1». Симфонический оркестр ВКЗ | 6+

Воронежский океанариум.

12:00 | Экскурс «Глубоко под водой» | 0+

12 января.

Театр оперы и балета.

12:00, 18:00 | Балет «Щелкунчик» | 6+

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

12:00, 18:00 | Праздничная комедия «Ночь перед Рождеством» | 12+

Никитинский театр.

18:00 | Рождественский фортепианный концерт | 16+

Новый театр.

19:00 | Сирень. История любви Рахманинова | 12+

Воронежская филармония.

18:00 | Квартирник «Новый старый год» | 12+

Воронежский океанариум.

14:00 | Экскурсионный маршрут «Планета акул» | 0+