В Омске признали аварийными общежитие и жилой дом

Межведомственная комиссия признала аварийными два жилых дома. Многоэтажки, одна из которых является общежитием, расположены в Ленинском и Октябрьском округах. Соответствующий документ размещен на правовом портале администрации города Омска.
На удручающее состояние домов не раз жаловались местные жители. Так, в марте прошлого года на трещины у окна и в углу в соцсетях пожаловалась жительница общежития по адресу Молодогвардейская, 27. По другому адресу, 19-я Рабочая, 86, обрушился потолок, по данному факту проводил доследственную проверку региональный Следком.
Однако сам факт признания домов аварийными не означает их немедленного сноса. На расселение жильцов отводится более шести лет, процесс должен завершиться к 31 декабря 2031 года.