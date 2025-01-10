В Омске признали аварийными общежитие и жилой дом

На удручающее состояние домов не раз жаловались местные жители. Так, в марте прошлого года на трещины у окна и в углу в соцсетях пожаловалась жительница общежития по адресу Молодогвардейская, 27. По другому адресу, 19-я Рабочая, 86, обрушился потолок, по данному факту проводил доследственную проверку региональный Следком.