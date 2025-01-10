Момент удара HIMARS по супермаркету в Донецке попал на видео

В течение прошедшей ночи дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников. Больше всего — 16 БПЛА — сбили в Ростовской области, еще 10 — над акваторией Азовского моря. По четыре беспилотника уничтожили в Курской и Воронежской областях, три в Брянской, два на Кубани и еще один в Белгородской области.