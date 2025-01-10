Ледовый городок в Академическом районе продолжит работать до 20 января

В течение зимних каникул многие горожане и гости Екатеринбурга посетили ледовый городок в Академическом районе. Праздничная локация в Преображенском парке привлекла порядка 50 тыс. человек.
В этот раз основной темой ледовых скульптур стало освоение космоса, а главной фишкой городка является «Орбитальная крепость» — большой игровой комплекс с горками разной высоты, лабиринтами и другими элементами.
«Наш городок посвящен космической теме неспроста. Один из наших кварталов называется “Спутник-1” и выполнен к соответствующей стилистике. Также в Академическом одна из улиц названа в честь академика Василия Парина, который имеет прямое отношение к космической отрасли: наш земляк занимал должность ректора Свердловского мединститута, а после стал первым заместителе министра здравоохранения, академиком и физиологом. Он был одним из специалистов, которые сопровождали Юрия Гагарина на пусковую площадку космодрома и напутствовали его перед полетом», — рассказал председатель совета директоров основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виктор Киселев.
Кроме традиционных забав для детей, на ледовом городке действуют семейные фотозоны и качели. Также в парке на пруду реки Патрушихи расположился самый большой на Урале каток под открытым небом, на котором в длинные выходные прокатились около 30 тыс. горожан.
Даже по окончании каникул зимние площадки Академического района продолжат работать: ледовый городок — до 20 января, а каток — до конца февраля.
В предыдущие годы ледовые городки в самом молодом районе Екатеринбурга тоже были популярны у жителей и гостей города. Темами праздничных локаций становились 80-летие объединения «Союзмультфильм», герои сказок Льюиса Кэрролла и истории строительства первых жилых кварталов Академического района.