Ледовый городок в Академическом районе продолжит работать до 20 января

«Наш городок посвящен космической теме неспроста. Один из наших кварталов называется “Спутник-1” и выполнен к соответствующей стилистике. Также в Академическом одна из улиц названа в честь академика Василия Парина, который имеет прямое отношение к космической отрасли: наш земляк занимал должность ректора Свердловского мединститута, а после стал первым заместителе министра здравоохранения, академиком и физиологом. Он был одним из специалистов, которые сопровождали Юрия Гагарина на пусковую площадку космодрома и напутствовали его перед полетом», — рассказал председатель совета директоров основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Виктор Киселев.