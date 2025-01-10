Опубликованы имена известных новосибирцев, умерших в 2024 году

Среди тех, кого Новосибирск потерял в 2024 году, были талантливый актер Юрий Кондратьев, чье искусство радовало зрителей на протяжении многих лет, и бывший министр Евгений Ким, внесший значительный вклад в развитие региона. Новосибирск также простился с выдающимся физиком Ильей Гинзбургом, чьи научные работы получили признание не только в России, но и за рубежом. Вместе с ними ушли и другие заметные общественные и политические фигуры.