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Опубликованы имена известных новосибирцев, умерших в 2024 году

Память о них будет жить в сердцах горожан.

В 2024 году в Новосибирске ушли из жизни сразу несколько выдающихся деятелей, которые оставили глубокий след в истории мегаполиса.

Среди тех, кого Новосибирск потерял в 2024 году, были талантливый актер Юрий Кондратьев, чье искусство радовало зрителей на протяжении многих лет, и бывший министр Евгений Ким, внесший значительный вклад в развитие региона. Новосибирск также простился с выдающимся физиком Ильей Гинзбургом, чьи научные работы получили признание не только в России, но и за рубежом. Вместе с ними ушли и другие заметные общественные и политические фигуры.

Особое место в памяти новосибирцев занимает Андрей Тарасенко, бывший тренер хоккейного клуба «Сибирь». Его внезапная кончина в возрасте 55 лет стала настоящим ударом для спортивного сообщества и всех жителей региона. Тарасенко запомнился не только как профессиональный тренер и игрок, но и как человек, всей душой болевший за хоккей и за «Сибирь». Его преданность делу и любовь к спорту вдохновляли многих.

Прощание с Андреем Тарасенко стало событием, объединившим сотни людей. 14 июля 2024 года в ЛДС «Сибирь» прошла траурная церемония, на которой собрались болельщики, коллеги, друзья и просто неравнодушные жители.

13 сентября город прощался с Николаем Мамулатом, занимавшим должность бизнес-омбудсмена. Церемония прошла в похоронном доме на улице Кропоткина. На мероприятии присутствовали не только близкие и родные Николая Мамулата, но и представители бизнес-сообщества, а также сотрудники прокуратуры, с которыми он тесно сотрудничал на протяжении своей деятельности. Его работа по защите прав предпринимателей и созданию благоприятного бизнес-климата в регионе была высоко оценена коллегами и партнерами.