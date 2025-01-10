Проведена реабилитация 2-го Николо-Хованского пруда в ТиНАО

Водоем освободили от иловых отложений без полного спуска воды с применением плавающего земснаряда. Это позволило вернуть очищенную воду в пруд, сохранив привычные условия для рыб и микроорганизмов. Кроме того, специалисты устранили эрозийные процессы на береговой линии. Они сформировали откосы и укрепили их габионными конструкциями, наполненными гранитным щебнем.