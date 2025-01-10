Проведена реабилитация 2-го Николо-Хованского пруда в ТиНАО

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда в ТиНАО. Водоем площадью более 2,7 гектара очистили от ила, укрепили береговую полосу и сформировали зоны биоплато. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория активно цвела, наблюдались локальные разрушения береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан», — рассказал заммэра.
Водоем освободили от иловых отложений без полного спуска воды с применением плавающего земснаряда. Это позволило вернуть очищенную воду в пруд, сохранив привычные условия для рыб и микроорганизмов. Кроме того, специалисты устранили эрозийные процессы на береговой линии. Они сформировали откосы и укрепили их габионными конструкциями, наполненными гранитным щебнем.
Для проведения работ на водоеме обустроили эксплуатационную дорожку, дополнительно сделали прогулочные тропинки. На финальном этапе сформировали три зоны биоплато общей площадью 150 квадратных метров. В них высадят 2,5 тысячи водных растений.
Специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов и в случае выявления проблем принимают решение о реабилитации. Список водных объектов формируют ежегодно с учетом пожеланий москвичей.