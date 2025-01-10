Найден способ своевременного выявления легочных болезней у недоношенных детей

Доцент той же кафедры, кандидат технических наук Андрей Давыдов добавил, что с помощью такой базы данных были созданы математические функции, как основа для компьютерной программы, которая будет определять уровень заболевания. Функций всего две: для первой группы, где нет заболевания или оно протекает в легкой форме, и для второй, со средней или тяжелой формой болезни. Чтобы определить степень болезни, нужно подставить показатели ребенка в каждую из них. Затем механизм рассчитает, где получается большее значение, и определит младенца в ту или иную группу. «Эту систему проверяли на реальных данных тех 76 пациентов, которые использовались, как основа модели. Точность составила 84,2%, что считается хорошим результатом», — отметил Давыдов.