Самарцев предупредили о введении режима «черного неба» с 11 по 13 января

«В период с 19:00 11 января до 10:00 12 января и с 19:00 12 января до 13:00 13 января источников выбросов Самары, Сызрани, Похвистнево и Чапаевска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе», — говорится в сообщении.