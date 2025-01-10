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Самарцев предупредили о введении режима «черного неба» с 11 по 13 января

В Самарской области прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Самарской области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях 1 степени опасности, которые могут повлиять на качество воздуха. Сразу в четырех городах региона введут режим «черного неба». Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Приволжское УГМС».

«В период с 19:00 11 января до 10:00 12 января и с 19:00 12 января до 13:00 13 января источников выбросов Самары, Сызрани, Похвистнево и Чапаевска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе», — говорится в сообщении.

Предприятия в этих городах призывают снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Жителям советуют избегать длительных прогулок на улице, закрывать окна в домах и офисах, чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха, и при необходимости использовать маски.

экология