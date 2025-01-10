В Москве открыли велопешеходный мост в Нагатинском затоне

Новый мост связал разделенные затоном части района. Для жителей улиц Корабельная, Речников и Судостроительная и нового ЖК «Ривер Парк» путь до станции метро «Нагатинский Затон» сократился в три раза — с 19 до 6 минут. А для пассажиров регулярного водного транспорта новый мост сделал проще и удобнее путь от метро до причала. Ожидается, что новым мостом будут пользоваться порядка 10 тысяч человек в сутки.