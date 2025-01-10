В Москве открыли велопешеходный мост в Нагатинском затоне

«Поздравляю с открытием моста. Мост небольшой, но очень интересный. Соединяет одну часть района с другой. Делает доступным метро, которое мы недавно открыли на Большой кольцевой линии. Мост соединяет две набережные. Здесь можно гулять, кататься на велосипеде», — рассказал Собянин.
Он поблагодарил строителей за проделанную работу.
Мэр отметил, что в районе Нагатинского затона провели обустройство набережной.
«В районе Южный порт запустили речные суда. Они ходят всю зиму, несмотря на ледовую обстановку. Так что район становится более благоустроенным. Рядом благоустраиваем Коломенский парк. Первую очередь сдадим через пару месяцев, потом сделаем вторую очередь», — добавил Собянин.
Как сообщается в материалах мэрии и правительства Москвы, строительство велопешеходного моста через Нагатинский затон было начато в феврале 2023 года и завершилось в декабре 2024 года. Пролет моста длиной 219 метров выполнен в форме полумесяца по принципу фермы инженера Финка, когда верхняя балка опирается на вертикальные мачты, подвешенные на натяжных стержнях.
Новый мост связал разделенные затоном части района. Для жителей улиц Корабельная, Речников и Судостроительная и нового ЖК «Ривер Парк» путь до станции метро «Нагатинский Затон» сократился в три раза — с 19 до 6 минут. А для пассажиров регулярного водного транспорта новый мост сделал проще и удобнее путь от метро до причала. Ожидается, что новым мостом будут пользоваться порядка 10 тысяч человек в сутки.
Отмечается, что в 2025—2027 годах планируется строительство еще четыре пешеходных мостов: двух мостов через затон Новинки в рамках благоустройства набережной Марка Шагала, через Москву-реку на Островную улицу, который свяжет Мневниковскую пойму с районом Крылатское, через Москву-реку в сторону парка «Фили», который свяжет парк и Мневниковскую пойму.