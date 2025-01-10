Какие льготы смогут получить пенсионеры в 2025 году: подробный список

Довольно невысокий размер пенсий в России государство компенсирует различными льготами для тех, кто вышел на заслуженный отдых. Среди мер поддержки — как финансовые, так и социальные. Список меняется от региона к региону, но есть и набор федеральных льгот, положенных абсолютно всем пенсионерам. На какие меры поддержки пенсионеры имеют право в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».
Налоговые льготы.
В 2025 году пенсионерам доступны следующие налоговые льготы:
* Не нужно платить налог на имущество. Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на одну квартиру либо комнату, мастерскую или строение до 50 кв. м на земле сельхозназначения. Эта льгота также действуют на один гараж или место в паркинге.
Льготы на коммунальные услуги.
По закону пенсионеры имеют право оплачивать взносы на капремонт частично:
* при достижении пенсионером возраста 70 лет, компенсация взносов на капремонт составляет 50%;
При этом для получения льготы есть ряд условий:
* право собственности на квартиру принадлежит пенсионеру;
Льготы на оплату услуг ЖКХ могут варьироваться в зависимости от региона.
Так, в Московской области получить компенсацию за оплату жилого помещения, взносов за капремонт и коммунальных услуг могут одинокие неработающие пенсионеры.
Также оплата взносов на капитальный ремонт компенсируется:
* в размере 50% — собственникам жилых помещений старше 70 лет;
В Санкт-Петербурге пенсионерам также положена 50-процентная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. При этом важно, чтобы гражданин проработал в этом регионе не менее 20 лет.
Оплата связи.
Еще один вид федеральной льготы для одиноких пенсионеров касается связи. Этой категории граждан положены:
* ежемесячная денежная компенсация стационарной телефонной связи,
Социальная газификация.
В 2023 году правительство упростило получение господдержки для льготников в рамках социальной газификации. Сегодня частичная субсидия для льготников на расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому составляет не менее 100 тыс. рублей.
Субсидию могут получить, в частности, граждане, являющиеся участниками Великой Отечественной войны, инвалидами войны, ветеранами боевых действий, членами семей умерших инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, а также многодетные семьи и малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми.
Некоторые регионы устанавливают свои льготы для пенсионеров в части социальной газификации. Так, например:
* В Московской области дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.
Льготы в сфере здравоохранения.
Ряд пенсионеров, относящихся к льготным категориям, имеет право на приобретение лекарств со скидкой 50% при амбулаторном лечении.
Некоторые категории пенсионеров имеют право на бесплатные препараты из числа жизненно необходимых и важнейших и необходимые медицинские изделия.
Эти лекарства являются частью набора социальных услуг и бесплатно предоставляются:
* людям с инвалидностью,
Для получения льготных лекарств понадобится взять рецепт у врача.
Льготы на протезирование зубов.
Бесплатные зубные протезы за счет федерального бюджета положены:
* военным пенсионерам,
Санаторно-курортное лечение.
Ряд категорий пенсионеров может получить бесплатные путевки в санаторий при наличии медицинских показаний. Их выдают в рамках набора социальных услуг.
Остальные категории пенсионеров могут рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий в рамках программы региональных льгот. При этом каждый регион может устанавливать свой перечень льгот и их получателей.
Транспортные льготы.
Неработающие пенсионеры имеют возможность пользоваться городским и пригородным общественным транспортом бесплатно или со скидкой. Также государство предоставляет пенсионерам возможность бесплатно добираться до санатория или места лечения. При этом условия получения транспортных льгот варьируются в разных регионах РФ.
ОАО «РЖД» ежегодно запускают акции по скидкам для пенсионеров. С 13 января до 21 декабря 2025 года будет действовать акция «Для пассажиров 60+». Она дает возможность пенсионерам приобрести жд/билеты со скидкой 10%.
Льготы действуют и у авиаперевозчиков. Речь идет о субсидированных государством тарифах на авиабилеты для пенсионеров на полеты по ряду популярных направлений внутри России.
Социальные льготы.
Адресная социальная поддержка.
Пенсионеры имеют право на услуги адресной соцподдержки. Критерии их получения в каждом регионе разнятся. В зависимости от потребностей помощь может предоставляться в виде:
* денежной выплаты;
Ряд социальных льгот предоставляется людям старшего возраста в рамках национального проекта «Демография». Благодаря таким программам, как «Активное долголетие», пенсионеры могут:
* разнообразить свой досуг;
Ежемесячная денежная выплата.
Это дополнительные средства, которые выплачиваются не всем пенсионерам, а только отдельным категориям, в числе которых: ветераны, инвалиды, включая детей-инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, пострадавшие в результате воздействия радиации. С полным списком льготных категорий лиц можно ознакомиться на сайте СФР.
Размер выплаты довольно сильно варьируется и зависит от категории получателя, а также от того, пользуется ли он другими льготами.
Региональные льготы пенсионерам.
Каждый регион РФ вправе устанавливать собственные льготы для пенсионеров.
Например, в Московской области пенсионерам старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет одни или в семье из пенсионеров, назначают отдельную доплату. В 2024 году размер пенсии этой категории пенсионеров с учетом доплаты достиг 20 тысяч рублей. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская назвала популярные региональные льготы для пенсионеров региона:
* компенсация за коммунальные услуги и вывоз мусора,
В Москве существует региональная социальная доплата к пенсии. Ее могут оформить неработающие пенсионеры, получающие пенсию или пожизненное содержание в столице.
В 2025 году эта доплата в Москве назначается:
* до величины прожиточного минимума пенсионера. В 2025 году после индексации сумма выплаты составит 17 897 ₽ Условие получения — пенсионер проживает в столице менее 10 лет;
Надбавки к пенсиям.
С января 2025 года Социальный фонд проиндексирует страховые пенсии россиян на 7,3%. Сумма доплаты к существующей пенсии будет индивидуальна в каждом конкретном случае, так как зависит от того, какую сумму получает человек на данный момент. Также пройдет индексация пенсий работающим пенсионерам.
Одновременно в январе проиндексируют и будущие пенсии работающих россиян. На 7,3% будут повышены стоимость пенсионного коэффициента и фиксированная выплата, из которых складывается страховая пенсия.
Надбавки для страховой пенсии по старости.
Для пенсионеров, достигших 80 лет, действуют особые надбавки к пенсии. Фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости повышается в два раза. Соответственно, в 2025 году эта категория пенсионеров будет получать фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 8 728,73 * 2 = 17457,46 ₽
Повышение пенсии в этом случае происходит проактивно: никаких заявлений писать не нужно. Уже на следующий месяц после юбилея гражданину приходит пенсия с доплатой.
Заместитель управляющего отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин рассказал «Газете.Ru», что это повышение не распространяется на получателей пенсии по потере кормильца и инвалидов I группы.
Доплаты за северный или сельский стаж.
~Северный стаж~
Стаж работы на Крайнем Севере оказывает значительное влияние на пенсию.
Фиксированные выплаты к страховой пенсии по старости в районах Крайнего Севера повышаются:
* на коэффициент 1,5 за 15 лет стажа в районах Крайнего Севера,
Это правило действует, даже если пенсионер уже переехал в другой регион РФ.
~Стаж в сельской местности~
Надбавка к пенсии в 25% от фиксированной выплаты положена людям, которые не работают, но проживают в сельской местности. При этом их сельский стаж должен составлять от 30 лет.
Эту надбавку пенсионеры могут получить даже после переезда из сельской местности.