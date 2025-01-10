Какие льготы смогут получить пенсионеры в 2025 году: подробный список

Довольно невысокий размер пенсий в России государство компенсирует различными льготами для тех, кто вышел на заслуженный отдых. Среди мер поддержки — как финансовые, так и социальные. Список меняется от региона к региону, но есть и набор федеральных льгот, положенных абсолютно всем пенсионерам. На какие меры поддержки пенсионеры имеют право в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Довольно невысокий размер пенсий в России государство компенсирует различными льготами для тех, кто вышел на заслуженный отдых. Среди мер поддержки — как финансовые, так и социальные. Список меняется от региона к региону, но есть и набор федеральных льгот, положенных абсолютно всем пенсионерам. На какие меры поддержки пенсионеры имеют право в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Налоговые льготы.

В 2025 году пенсионерам доступны следующие налоговые льготы:

* Не нужно платить налог на имущество. Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на одну квартиру либо комнату, мастерскую или строение до 50 кв. м на земле сельхозназначения. Эта льгота также действуют на один гараж или место в паркинге.



* Пенсионеры освобождаются от земельного налога. Ограничение — площадь участка не должна превышать 6 соток. Если она больше — налог будет взиматься за площадь, превышающую пороговое значение.



* Освобождение от транспортного налога действует не во всех регионах РФ и распространяется, в основном, на авто с двигателем до 150 л.с. В некоторых субъектах для пенсионеров действует скидка на транспортный налог, в некоторых льгот нет вовсе.



* Возврат налогового вычета сразу за 4 года. Эта льгота распространяется на пенсионеров, имеющих доходы, облагаемые НДФЛ.

Льготы на коммунальные услуги.

По закону пенсионеры имеют право оплачивать взносы на капремонт частично:

* при достижении пенсионером возраста 70 лет, компенсация взносов на капремонт составляет 50%;



* пенсионерам в возрасте 80 лет и старше расходы на капремонт компенсируют полностью.

При этом для получения льготы есть ряд условий:

* право собственности на квартиру принадлежит пенсионеру;



* пенсионер живет один и не работает;



* пенсионер проживает с родственниками, которые не работают по причине пенсионного возраста или инвалидности I или II группы.

Льготы на оплату услуг ЖКХ могут варьироваться в зависимости от региона.

Так, в Московской области получить компенсацию за оплату жилого помещения, взносов за капремонт и коммунальных услуг могут одинокие неработающие пенсионеры.

Также оплата взносов на капитальный ремонт компенсируется:

* в размере 50% — собственникам жилых помещений старше 70 лет;



* в размере 100% — собственникам жилья старше 80 лет.

В Санкт-Петербурге пенсионерам также положена 50-процентная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. При этом важно, чтобы гражданин проработал в этом регионе не менее 20 лет.

Оплата связи.

Еще один вид федеральной льготы для одиноких пенсионеров касается связи. Этой категории граждан положены:

* ежемесячная денежная компенсация стационарной телефонной связи,



* скидка 50% на использование телевизионной коллективной антенны.

Социальная газификация.

В 2023 году правительство упростило получение господдержки для льготников в рамках социальной газификации. Сегодня частичная субсидия для льготников на расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому составляет не менее 100 тыс. рублей.

Субсидию могут получить, в частности, граждане, являющиеся участниками Великой Отечественной войны, инвалидами войны, ветеранами боевых действий, членами семей умерших инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, а также многодетные семьи и малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми.

Некоторые регионы устанавливают свои льготы для пенсионеров в части социальной газификации. Так, например:

* В Московской области дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.



* В Свердловской области пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию расходов на газификацию до 90% затрат.

Льготы в сфере здравоохранения.

Ряд пенсионеров, относящихся к льготным категориям, имеет право на приобретение лекарств со скидкой 50% при амбулаторном лечении.

Некоторые категории пенсионеров имеют право на бесплатные препараты из числа жизненно необходимых и важнейших и необходимые медицинские изделия.

Эти лекарства являются частью набора социальных услуг и бесплатно предоставляются:

* людям с инвалидностью,



* ветеранам,



* бывшим несовершеннолетним узникам фашизма,



* людям, пострадавшим от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний,



* героям России и СССР, героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой Славы.

Для получения льготных лекарств понадобится взять рецепт у врача.

Льготы на протезирование зубов.

Бесплатные зубные протезы за счет федерального бюджета положены:

* военным пенсионерам,



* пенсионерам со статусом Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена Трудовой Славы.

Санаторно-курортное лечение.

Ряд категорий пенсионеров может получить бесплатные путевки в санаторий при наличии медицинских показаний. Их выдают в рамках набора социальных услуг.

Остальные категории пенсионеров могут рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий в рамках программы региональных льгот. При этом каждый регион может устанавливать свой перечень льгот и их получателей.

Транспортные льготы.

Неработающие пенсионеры имеют возможность пользоваться городским и пригородным общественным транспортом бесплатно или со скидкой. Также государство предоставляет пенсионерам возможность бесплатно добираться до санатория или места лечения. При этом условия получения транспортных льгот варьируются в разных регионах РФ.

ОАО «РЖД» ежегодно запускают акции по скидкам для пенсионеров. С 13 января до 21 декабря 2025 года будет действовать акция «Для пассажиров 60+». Она дает возможность пенсионерам приобрести жд/билеты со скидкой 10%.

Льготы действуют и у авиаперевозчиков. Речь идет о субсидированных государством тарифах на авиабилеты для пенсионеров на полеты по ряду популярных направлений внутри России.

Социальные льготы.

Адресная социальная поддержка.

Пенсионеры имеют право на услуги адресной соцподдержки. Критерии их получения в каждом регионе разнятся. В зависимости от потребностей помощь может предоставляться в виде:

* денежной выплаты;



* вещей и продуктов;



* соцработника — для пенсионеров, не способных к самообслуживанию.

Ряд социальных льгот предоставляется людям старшего возраста в рамках национального проекта «Демография». Благодаря таким программам, как «Активное долголетие», пенсионеры могут:

* разнообразить свой досуг;



* получить новые знания в кружках и на практических занятиях;



* оздоровиться: жителям РФ пенсионного возраста доступны бесплатные занятия в бассейнах, на секциях по скандинавской ходьбе, танцах и других видах спорта;



* подтянуть финансовую и компьютерную грамотность;



* выучить иностранные языки.

Ежемесячная денежная выплата.

Это дополнительные средства, которые выплачиваются не всем пенсионерам, а только отдельным категориям, в числе которых: ветераны, инвалиды, включая детей-инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, пострадавшие в результате воздействия радиации. С полным списком льготных категорий лиц можно ознакомиться на сайте СФР.

Размер выплаты довольно сильно варьируется и зависит от категории получателя, а также от того, пользуется ли он другими льготами.

Региональные льготы пенсионерам.

Каждый регион РФ вправе устанавливать собственные льготы для пенсионеров.

Например, в Московской области пенсионерам старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет одни или в семье из пенсионеров, назначают отдельную доплату. В 2024 году размер пенсии этой категории пенсионеров с учетом доплаты достиг 20 тысяч рублей. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская назвала популярные региональные льготы для пенсионеров региона:

* компенсация за коммунальные услуги и вывоз мусора,



* ежемесячные доплаты к пенсии,



* санаторно-курортный отдых и реабилитация в социальных центрах региона.

В Москве существует региональная социальная доплата к пенсии. Ее могут оформить неработающие пенсионеры, получающие пенсию или пожизненное содержание в столице.

В 2025 году эта доплата в Москве назначается:

* до величины прожиточного минимума пенсионера. В 2025 году после индексации сумма выплаты составит 17 897 ₽ Условие получения — пенсионер проживает в столице менее 10 лет;



* до городского социального стандарта. Доступна пенсионерам, постоянно проживающим в Москве более 10 лет. В 2025 году составит 25 850 ₽

Надбавки к пенсиям.

С января 2025 года Социальный фонд проиндексирует страховые пенсии россиян на 7,3%. Сумма доплаты к существующей пенсии будет индивидуальна в каждом конкретном случае, так как зависит от того, какую сумму получает человек на данный момент. Также пройдет индексация пенсий работающим пенсионерам.

Одновременно в январе проиндексируют и будущие пенсии работающих россиян. На 7,3% будут повышены стоимость пенсионного коэффициента и фиксированная выплата, из которых складывается страховая пенсия.

Надбавки для страховой пенсии по старости.

Для пенсионеров, достигших 80 лет, действуют особые надбавки к пенсии. Фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости повышается в два раза. Соответственно, в 2025 году эта категория пенсионеров будет получать фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 8 728,73 * 2 = 17457,46 ₽

Повышение пенсии в этом случае происходит проактивно: никаких заявлений писать не нужно. Уже на следующий месяц после юбилея гражданину приходит пенсия с доплатой.

Заместитель управляющего отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин рассказал «Газете.Ru», что это повышение не распространяется на получателей пенсии по потере кормильца и инвалидов I группы.

Доплаты за северный или сельский стаж.

~Северный стаж~

Стаж работы на Крайнем Севере оказывает значительное влияние на пенсию.

Фиксированные выплаты к страховой пенсии по старости в районах Крайнего Севера повышаются:

* на коэффициент 1,5 за 15 лет стажа в районах Крайнего Севера,



* на 1,3 за 20 лет стажа в приравненных к Крайнему Северу местностях.

Это правило действует, даже если пенсионер уже переехал в другой регион РФ.

~Стаж в сельской местности~

Надбавка к пенсии в 25% от фиксированной выплаты положена людям, которые не работают, но проживают в сельской местности. При этом их сельский стаж должен составлять от 30 лет.