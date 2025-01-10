В Севастополе установят боновые заграждения для защиты птиц

«Даже поверх сапог лучше надевать прочные пакеты, в этом уже убедились многие. Поэтому тем, кто приходит вне волонтерской группы, нужно тоже выдавать пакеты — их снимают по окончании работ при выходе с пляжа и здесь же собирают для утилизации», — уточнил он.