В Севастополе установят боновые заграждения для защиты птиц

«В ближайшее время будем устанавливать боновые заграждения в Круглой бухте (Омега), чтобы уберечь птиц, которых сейчас там традиционно много», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор лично проверил, как организованы этапы работы с волонтерами — от сбора в оперативном штабе до уборки на пляжах.
«В целом, организацию всего процесса оцениваю на “4”. Есть мелкие недоработки, которые мы на месте обсудили, и я дал поручение их исправить», — отметил Развожаев.
Так, по его словам, особое внимание необходимо уделить экипировке волонтеров.
«Очевидно, что если волонтеры собирают мазут руками, то одних перчаток мало. Они быстро пачкаются. Значит, на пляже должен быть человек, который будет давать чистые перчатки, и тут же в пакет собирать грязные», — распорядился губернатор.
Он отметил, что многие волонтеры экипируются сами и приходят на загрязненные участки пляжа в резиновых сапогах.
«Даже поверх сапог лучше надевать прочные пакеты, в этом уже убедились многие. Поэтому тем, кто приходит вне волонтерской группы, нужно тоже выдавать пакеты — их снимают по окончании работ при выходе с пляжа и здесь же собирают для утилизации», — уточнил он.
Также губернатор поручил ставить в местах уборки палатки, где волонтеры смогут переодеваться после работы.
«Что касается того, что будет дальше с грунтом и камнями, которые специализированная фирма вывозит на полигон, то сейчас специалисты изучают вопрос, где и как они могут быть использованы после обеззараживания».
Накануне по поручению Развожаева на пляжах начали растягивать сети для сбора мазута. По его словам, спасательная служба закупила порядка 700 метров такой сетки.