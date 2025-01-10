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Калининградцев приглашают на Куршскую косу на праздник, посвященный Дню заповедников

В программе 11 января выставка, экскурсии, квиз.

В День заповедников и национальных парков России, 11 января, нацпарк «Куршская коса» приглашает в Визит-центр на тематическое мероприятие. Попасть туда можно бесплатно.

С полудня начнется программа: торжественное открытие, презентация фотовыставки, посвященной 90-летию Сихотэ-Алинского заповедника, экскурсия по экспозиционным залам и деревне эпохи викингов «Древняя Самбия».

Гостям также покажут презентацию, которая познакомит с национальным парком «Виштынецкий».

В завершении программы -квиз.

Национальный парк «Куршская коса» — самая западная заповедная точка на карте РФ.

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