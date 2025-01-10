Калининградцев приглашают на Куршскую косу на праздник, посвященный Дню заповедников

В День заповедников и национальных парков России, 11 января, нацпарк «Куршская коса» приглашает в Визит-центр на тематическое мероприятие. Попасть туда можно бесплатно.
С полудня начнется программа: торжественное открытие, презентация фотовыставки, посвященной 90-летию Сихотэ-Алинского заповедника, экскурсия по экспозиционным залам и деревне эпохи викингов «Древняя Самбия».
Гостям также покажут презентацию, которая познакомит с национальным парком «Виштынецкий».
В завершении программы -квиз.
Национальный парк «Куршская коса» — самая западная заповедная точка на карте РФ.