В доме отдыха под Омском снова отравились люди

В Новый год в доме отдыха в Чернолучинской курортной зоне под Омском снова отравились люди. Как рассказали в пресс-службе судов Омской области, два сообщения об отравлении поступили в Управление Роспотребнадзора по Омской области 31 декабря. Пострадавшие поели в кафе, расположенном на территории дома отдыха. Организацию питания там осуществляло ООО «Виктория».
Роспотребнадзор проверил «Викторию» и нашел в работе организации нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, на кухне работал не прошедший медосмотр работник.
Санитарное ведомство потребовало в судебном порядке приостановить деятельность сомнительного заведения. Фемида требования удовлетворила, деятельность кафе приостановлена на 60 суток, за это время организация вправе устранить выявленные нарушения.
Отметим, что в начале декабря в ресторане на территории того же дома отдыха отравились несколько десятков человек. Там народ кормило некое ООО «Лада». Деятельность этого ресторана ранее также была приостановлена.