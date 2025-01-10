В доме отдыха под Омском снова отравились люди

В Новый год в доме отдыха в Чернолучинской курортной зоне под Омском снова отравились люди. Как рассказали в пресс-службе судов Омской области, два сообщения об отравлении поступили в Управление Роспотребнадзора по Омской области 31 декабря. Пострадавшие поели в кафе, расположенном на территории дома отдыха. Организацию питания там осуществляло ООО «Виктория».