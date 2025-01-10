Минтранс Ростовской области проиграл суд с дорожным подрядчиком

Минтранс Ростовской области проиграл подрядчику первого этапа строительства «Западной хорды» (ООО «Т-Транс») иск на 168 млн рублей. Соответствующее решение опубликовано на сайте Арбитражного суда региона.
Требование о «взыскании пени по государственному контракту» поступило в суд в сентябре 2024 года, тогда же материалы были приняты к рассмотрению. Решение вынесли в декабре 2024 года.
Как выяснилось, министерство указало на нарушение промежуточных сроков работ и потребовало уплату пеней. Ответчик в свою очередь высказал претензии к составу этапов в рамках поставленной задачи.
Суд в итоге пришел к выводу, что оговоренный сторонами план «представляет график освоения денежных средств, а не график выполнения работ по этапам».
— В иске отказать. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке, — говорится в документации Арбитражного суда Ростовской области.
Позже подрядчик сам обратился в арбитраж с иском к донскому минтрансу. Истец потребовал определить спорные условия дополнительного соглашения к государственному контракту.
Напомним, сумма контракта на выполнение работ перового этапа составляла 1,2 млрд рублей.
«Западная хорда» — заключительный участок Ростовского транспортного кольца. Ранее сообщалось, что проект создания новой проезжей части предполагает возведение четырех развязок и пяти путепроводов. Общая длина хорды составит 12,25 км.