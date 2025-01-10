Восемь купелей для Крещенских купаний организуют в Воронеже

Об этом от сотрудника управления по делам ГО и ЧС узнали «Вести Воронеж».
Купели расположатся в следующих локациях:
1. Воронежское водохранилище на смотровой площадке у дома № 25д на Маршала Одинцова;
2. Река Усманка у Троицкого храма;
3. Река Усманка у дома № 1 В на улице Пляжной;
4. Воронежское водохранилище у Успенского храма;
5. Воронежское водохранилище у Адмиралтейской площади;
6. Воронежское водохранилище, близ санатория имени Горького;
7. Малышевские озера, озеро Рылеево;
8. Купель храма у Святого источника на улице Софии Перовской, 96.
Места для Крещенских купаний будут соответствовать всем правилами техники безопасности, заверили спасатели.