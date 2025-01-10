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Восемь купелей для Крещенских купаний организуют в Воронеже

На Крещение жителям и гостям Воронежа будут доступны восемь купелей.

Источник: AP 2024

Об этом от сотрудника управления по делам ГО и ЧС узнали «Вести Воронеж».

Купели расположатся в следующих локациях:

1. Воронежское водохранилище на смотровой площадке у дома № 25д на Маршала Одинцова;

2. Река Усманка у Троицкого храма;

3. Река Усманка у дома № 1 В на улице Пляжной;

4. Воронежское водохранилище у Успенского храма;

5. Воронежское водохранилище у Адмиралтейской площади;

6. Воронежское водохранилище, близ санатория имени Горького;

7. Малышевские озера, озеро Рылеево;

8. Купель храма у Святого источника на улице Софии Перовской, 96.

Места для Крещенских купаний будут соответствовать всем правилами техники безопасности, заверили спасатели.

МЧС