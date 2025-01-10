«Множество жалоб ситуацию не изменили». Директор фирмы ритуальных услуг украл у минчан 70 тысяч рублей на могильные памятники

Директор с ноября 2023-го принимал от клиентов заказы на изготовление надмогильных памятников, получал деньги в качестве полной предоплаты или частично, а потом не выполнял заказы. Сроки выполнения работ постоянно переносились под различными предлогами, а деньги заказчикам не возвращались.