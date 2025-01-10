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«Множество жалоб ситуацию не изменили». Директор фирмы ритуальных услуг украл у минчан 70 тысяч рублей на могильные памятники

Директор ритуальной фирмы украл у минчан 70 тысяч рублей на могильные памятники.

Источник: Комсомольская правда

В Минске будут судить директора фирмы ритуальных услуг, обманувшего почти два десятка человек, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В мошенничестве подозревают 42-летнего директора фирмы по оказанию ритуальных услуг. Минчанин, как установлено, обманул не менее 16 человек.

Директор с ноября 2023-го принимал от клиентов заказы на изготовление надмогильных памятников, получал деньги в качестве полной предоплаты или частично, а потом не выполнял заказы. Сроки выполнения работ постоянно переносились под различными предлогами, а деньги заказчикам не возвращались.

— Многочисленные жалобы в адрес директора не изменили ситуацию и обманутые клиенты обратились в милицию, — прокомментировали в ГУВД.

Следователи выяснили, что ущерб, причиненный действиями мужчины 16 минчанам, превысил 70 тысяч белорусских рублей. Фигуранта будут судить за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Тем временем новое мошенничество от имени «Белводоканала» распространяется в Беларуси.

Тем временем в МЧС сообщили, что бензовоз загорелся на трассе в Бобруйском районе.