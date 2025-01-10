Qazaq Air запускает рейсы из Астаны в Кызылорду

Полеты будут выполнять ежедневно по расписанию: — IQ 425 Астана (17:50) — Кызылорда (19:40); — IQ 426 Кызылорда (20:10) — Астана (22:10).
«Открытие регулярных ежедневных рейсов будет способствовать развитию торгово-экономического, туристского потенциала Кызылординской области и обеспечению доступности транспортных услуг, которые напрямую влияют на качество жизни населения», — подчеркнула официальный представитель авиакомпании Акбота Орынбаева.
Ранее сообщалось, что Qazaq Air запустила два субсидируемых авиарейса в Туркестан с 4 января по маршруту Костанай — Туркестан и с 13 января по маршруту Караганда — Туркестан. С 13 января планируется начать авиаперелеты из Астаны в Туркестан.
Напомним, 31 декабря 2024 года фонд «Самрук-Қазына» подписал договор купли-продажи акций АО «Qazaq Air» с консорциумом инвесторов.
«В рамках передачи АО “Qazaq Air” в конкурентную среду между АО “Самрук-Қазына”, консорциумом Central Asia Aviation Holdings Limited, который входит в состав вьетнамской Sovico Group, и компанией Kazasia Holdings Limited подписан пакет обязывающих транзакционных документов, в том числе договор купли-продажи», — указывалось в сообщении.
Сделка будет считаться закрытой, а акции будут переданы в собственность инвесторов после выполнения всех согласованных сторонами предварительных условий.
В мае 2024 года казахстанский госфонд «Самрук-Казына» сообщил, что продает дочернюю авиакомпанию Qazaq Air вьетнамской Sovico Group. По данным госхолдинга, группа Sovico в ближайшие пять лет планирует закупить для Qazaq Air минимум 20 бортов производства Airbus и Boeing, как максимум будет стремиться к поставке 50 самолетов. Анонсировалось, что сумма прямых иностранных инвестиций составит более 1 млрд долларов. Планировалось, что первые самолеты от вьетнамской Sovico Group пополнят авиапарк Qazaq Air в 2025 году. В августе заявлялось, что сделка по продаже Qazaq Air будет закрыта в сентябре этого года. В декабре соуправляющий по стратегии и управлению активами, член правления «Самрук-Казыны» Елжас Отыншиев рассказал, что фонд и правительство могут одобрить сделку по продаже контрольного пакета акций авиакомпании до конца 2024 года.
Стоит отметить, в середине августа 2023 года фонд «Самрук-Казына» объявлял о запуске торгов по продаже 49−100% акций Qazaq Air, стартовая цена была установлена в размере 10,2 млрд тенге. Прием заявок должен был завершиться 28 сентября, итоги двухэтапного конкурса планировалось подвести 15 декабря. Затем срок приема заявок несколько раз продлевался. 14 ноября стало известно, что «Самрук-Казына» признал несостоявшимся данный конкурс. Повторный конкурс в январе 2024 года также был признан несостоявшимся.