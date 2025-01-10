Qazaq Air запускает рейсы из Астаны в Кызылорду

В мае 2024 года казахстанский госфонд «Самрук-Казына» сообщил, что продает дочернюю авиакомпанию Qazaq Air вьетнамской Sovico Group. По данным госхолдинга, группа Sovico в ближайшие пять лет планирует закупить для Qazaq Air минимум 20 бортов производства Airbus и Boeing, как максимум будет стремиться к поставке 50 самолетов. Анонсировалось, что сумма прямых иностранных инвестиций составит более 1 млрд долларов. Планировалось, что первые самолеты от вьетнамской Sovico Group пополнят авиапарк Qazaq Air в 2025 году. В августе заявлялось, что сделка по продаже Qazaq Air будет закрыта в сентябре этого года. В декабре соуправляющий по стратегии и управлению активами, член правления «Самрук-Казыны» Елжас Отыншиев рассказал, что фонд и правительство могут одобрить сделку по продаже контрольного пакета акций авиакомпании до конца 2024 года.