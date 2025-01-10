Найден способ оптимизировать переработку пластика с помощью радиации

В ходе исследования ученые установили, что материал становится легче обрабатывать, так как он начинает плавиться при более низких температурах, что может облегчить его вторичную переработку и использование в различных сферах применения. Также под воздействием облучения проявились свойства, вероятно, ведущие к повышению рабочей температуры материала. То есть, модифицированный ПЭТ сможет сохранять свои механические характеристики при более высоких температурах.