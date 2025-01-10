Найден способ оптимизировать переработку пластика с помощью радиации

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Радиационная обработка пластика может оптимизировать его переработку и утилизацию, к такому выводу пришли российские ученые. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).
По информации пресс-службы, специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) облучили образцы полиэтилентерефталата (ПЭТ), используемого, в том числе при изготовлении пластиковых тар (бутылок, контейнеров), высокоэнергетическим электронным пучком.
В ходе исследования ученые установили, что материал становится легче обрабатывать, так как он начинает плавиться при более низких температурах, что может облегчить его вторичную переработку и использование в различных сферах применения. Также под воздействием облучения проявились свойства, вероятно, ведущие к повышению рабочей температуры материала. То есть, модифицированный ПЭТ сможет сохранять свои механические характеристики при более высоких температурах.
Кроме того, предварительная радиационная обработка медицинских отходов, по мнению ученых, позволит добиться биологической безопасности и подготовить их для дальнейшей переработки. «при радиационной обработке полностью инактивируются микроорганизмы», — говорится в сообщении.
«Использование радиационных технологий расширяет возможности для переработки полимерных отходов и их повторного использования, в том числе для создания новых материалов. Комплексные исследования изменения свойств полимерных материалов после воздействия излучения позволит разработать новые эффективные методы радиационных технологий для переработки полимеров», — приводятся в сообщении слова соавтора исследования, доцента кафедры экспериментальной физики УрФУ Руслана Вазирова.
Результаты исследования представлены в журнале Radiation Physics and Chemistry.